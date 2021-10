Nový Zéland přišel o svého oficiálního čaroděje. Město Christchurch z funkce propustilo 88letého Iana Brackenburyho Channella. Čarodějnictví podle městských radních neodpovídá moderní image Christchurche. (Yahoo)

New Zealand is losing its official wizard

Nearly 40 years after the city of Christchurch begged their wizard to stay, the council has told the charismatic sorcerer he has to go https://t.co/PTacNpiDB7 pic.twitter.com/txsewMejTK

— AFP News Agency (@AFP) October 16, 2021