Senát poprvé přiznal, že připravuje postup aktivace článku 66. K ní by mohlo dojít až po osmém listopadu

Předseda Senátu přiznal, že postup aktivace článku 66 se připravuje a bude se připravovat, ale není mu příjemné o tom hovořit, protože by byl nejradši, kdyby prezident byl v pořádku.

„Pokud po 8. listopadu bude situace stejná a nevyjasní se, tak aktivace článku 66 je reálnou možností,“ přiznal předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Doplnil, že na aktivaci je času dost a nehodlají situaci podcenit i proto, že ještě nikdy nebyl využit.

Šéf horní komory Parlamentu se v pondělí obrátil s žádostí na Kancelář prezidenta republiky, aby mu sdělili, jestli je preziden schopen vykonávat svoji funkci a požádal je také o prognózu jeho zdravotního stavu. Do pátku ale žádná odpověď nepřišla, Senát se proto rozhodl s žádostí o prognózu obrátit na ředitele Ústřední vojenské nemocnice Miroslava Zavorala.

Vysvětlil, že na Ústřední vojenskou nemocnici se obrátil proto, že vyčerpal možnosti a věří, že třeba lékaři něco řeknou. „Protože se jich nikdo neptá, tak je jim hloupé se sami přihlásit,“ podotkl Vystrčil.

Senátor Jiří Oberfalzer (ODS) upřesnil, že nebudou aktivovat článek Ústavy 66, pokud budou vědět, že prezident Miloš Zeman koná. Proto také doplnil, že se nemohou snažit aktivovat článek zítra. Záležet podle něj bude na stanovisku lékařů, případně na činnosti prezidenta.

Článek 66 ústavy umožňuje prohlásit prezidenta za neschopného výkonu úřadu.

Předseda horní komory Parlamentu pak vysvětlil, že k případné aktivaci článku by mohlo dojít až po 8. listopadu, protože do té doby prezident nemusí konat a má čas na rekonvalescenci. „Do 8. listopadu není potřeba žádný úkon prezidenta, aby vše fungovalo normálně, teprve poté vláda podává demisi do rukou prezidenta republiky,“ zmínil Vystrčil.

„Osobně jsem přesvědčen, že pokud se bavíme a pokud mluvím o zaměstnancích Kanceláře prezidenta republiky a mluvím o těch nejvíce zmiňovaných, tak jsem přesvědčen, že pan prezident není v dobrých rukou,“ konstatoval šéf Senátu. Doplnil, že má obavy o informovanosti hlavy státu a domnívá se, že s některými kroky by Zeman nesouhlasil.

Redakce se obrátila na kancléře Vratislava Mynáře i na mluvčího Jiřího Ovčáčka s otázkou, proč Senát neinformovali, ale odpověď opět nepřišla.