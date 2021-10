Od 24. října se změní podmínky pro cestující do Anglie. Lidé nově nemusejí čekat až na druhý den po příjezdu do země, ale mohou se nechat otestovat hned. Místo dražšího PCR testu jim navíc postačí levnější a rychlejší antigenní test. Uvedlo to v prohlášení britské ministerstvo zdravotnictví.