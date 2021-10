Konec testů na covid-19 zdarma navrhne ministerstvo od prosince

Preventivní testy na covid-19 by se mohly přestat hradit z veřejného zdravotního pojištění od 1. prosince, bude to navrhovat ministerstvo zdravotnictví. Novinářům to dnes řekla hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Testy zůstanou zdarma pro děti do 12 let. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) budou i další výjimky, například pro lidi, kteří už mají první dávku očkování.

Dál zdarma budou podle ministerstva testy pro lidi s příznaky nebo pro lidi po kontaktu s nakaženými. Platit se podle Svrčinové nebudou ani testy, kterými bude možné dříve ukončit karanténu po kontaktu s nakaženým. Vojtěch chce změny konzultovat s novou vládní koalicí. (ČTK)