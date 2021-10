Praktičtí lékaři i pediatři dostanou v nejbližších dnech k dispozici vakcínu od firmy Pfizer. Řekl to na tiskové konferenci ministr Vojtěch. Stane se tak nejpozději 25. října.

„Podařilo se nám dotáhnout zakázku na distribuci comirnaty od Pfizer, která bude zavážena do skladu distributora příští týden a poté v řádu dnů bude zavážena do ordinací praktiků a pediatrů, nejpozději od 25. října by měli mít praktikové k dispozici očkovací látku comirnaty,“ uvedl Adam Vojtěch.