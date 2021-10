Mezi covidem a demografickou krizí: v Rusku začíná sčítání obyvatel

Rusko dnes spouští své třetí sčítání lidu od rozpadu Sovětského svazu. Má vykreslit obraz populace v demografické krizi, která zemi sužuje a kterou ještě zhoršila pandemie covidu-19, upozornila agentura AFP.

Ruský prezident Vladimir Putin učinil z demografického oživení jednu ze svých priorit hned po příchodu k moci. Zatímco předpokládanou průměrnou délku dožití Rusů a Rusek se skutečně podařilo prodloužit, země nikdy nevybředla z demografické krize, která ji sužuje již od sovětských dob.

Sčítání, které potrvá do 14. listopadu, je třetí od rozpadu Sovětského svazu, po sčítáních v letech 2002 a 2010. Několikrát bylo odloženo kvůli pandemii, a také proto se má poprvé z velké části odehrát on-line – prostřednictvím vyplnění elektronického formuláře na portálu státních služeb. Ale více než dvě pětiny Rusů podle průzkumu hodlají vyčkat na příchod sčítacího komisaře, který údaje zapíše do úředního tabletu.

Již nyní je zřejmě, že se počet obyvatel nejrozlehlejší země světa nadále snižuje a tento vývoj ještě urychlil covid-19, který si podle ruského statistického úřadu již vyžádal v zemi více než 400 000 obětí. Ostatně dnes padly nové „rekordy“ v podobě 32 196 nově odhalených případů nákazy koronavirem a 999 úmrtí pacientů s covidem-19.

Demografická realita je ještě horší: Rusko přišlo loni o 510 000 obyvatel a mezi letošním lednem a srpnem o dalších 595 000, poznamenala AFP s tím, že statistické údaje svědčí o tom, že úmrtnost vinou pandemie prudce vzrostla, zatímco porodnost stagnuje.

Po krátkém vzestupu se počet obyvatel země od roku 2018 opět snižuje. Generace narozená v prvních letech po rozpadu SSSR, poznamenaných poklesem porodnosti, přichází do let, kdy sama má děti. Krátce před začátkem pandemie ruský prezident ohlásil nový plán, jak za pomoci finančních pobídek zvýšit údaj o počtu dětí připadajících na jednu ženu z 1,4 na 1,7.

covid-19 ale zhatil tyto záměry. Rusové váhají s očkováním, opatření proti šíření nákazy jsou omezená a lidi už skoro nerespektují pravidla nošení roušek a udržování si odstupu.

Rusko od června čelí nejvíce smrtící vlně pandemie, způsobené mutací koronaviru delta. Země se stala nejhůře postiženou v Evropě. Situace znepokojuje úřady, které ale vyloučily zavedení restrikcí, dusících ekonomiku.

„Byly vytvořeny veškeré podmínky pro to, aby si občané očkováním zachránili své životy,“ prohlásil tento týden mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Ale jen 31 procent obyvatel je plně očkováno. V pozadí je nedůvěra Rusů v ruské vakcíny, jako je Sputnik V.

Vladimir Putin vyzývá spoluobčany, aby se nechali očkovat. Ale odmítá se uchýlit k nepopulárním opatřením, jako je povinné očkování či zavedení očkovacích průkazů.

Ředitel Rosstatu, ruského statistického úřadu, Pavel Malkov agentuře TASS řekl, že první výsledky sčítání by měly být známy už ke konci letošního roku a Rosstat. Konečné výsledky by měly být zveřejněny do konce příštího roku. (ČTK)