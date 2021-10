Cestujícím do Anglie budou po příjezdu stačit antigenní testy

Od 24. října se změní podmínky pro cestující do Anglie. Lidé nově nemusejí čekat až na druhý den po příjezdu do země, ale mohou se nechat otestovat hned. Místo dražšího PCR testu jim navíc postačí levnější a rychlejší antigenní test. Uvedlo to v prohlášení britské ministerstvo zdravotnictví.

Nové podmínky se netýkají cestujících ze zemí, které britská vláda považuje z hlediska šíření koronaviru za vysoce rizikové. Na tomto seznamu jsou k dnešnímu dni Kolumbie, Dominikánská republika, Ekvádor, Haiti, Panama, Peru a Venezuela.

Zájemci si mohou rezervovat svůj termín antigenního testu od 22. října. Některé laboratoře nabízejí testování přímo na letištích. Po absolvování testu bude nutné nahrát fotografii svého výsledku na vládní stránky. Každý, komu vyjde pozitivní výsledek, se musí izolovat a podstoupit potvrzující PCR test.

Lidé, kteří nemají dokončené očkování proti covidu-19, nebo nejsou očkováni vakcínou schválenou v Británii, musí stále absolvovat PCR test před odletem a také druhý a osmý den po příjezdu. Rovněž se musí deset dní izolovat, pokud si nařízenou karanténu nezkrátí testem, který mohou podstoupit pátý den po příjezdu.

Opatření vstoupí v platnost jen den před koncem podzimních prázdnin. „Chceme, aby cestování do zahraničí bylo snazší a levnější, ať už jedete na pracovní cestu nebo na návštěvu rodiny a přátel,“ řekl ministr zdravotnictví Sajid Javid. (ČTK)