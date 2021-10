Vondráček se omluvil nemocnici za neohlášenou návštěvu prezidenta. Pozval mě Zeman prostřednictvím kancléře, tvrdí

Vondráček se omluvil nemocnici za neoprávněnou návštěvu u Zemana, do pokoje jej prý dovedli policisté. „Že tomu nepředcházela konzultace s lékaři, mě následně překvapilo,“ napsal na Facebooku.

„Pozval mě sám pan prezident prostřednictvím pana kancléře a já byl přesvědčený o tom, že je vše řádně zkonzultováno s nemocnicí i ošetřujícím lékařem. U vstupu mě vyzvedla ochranná služba policie ČR a zavedla mě až do pokoje pana prezidenta, přičemž Miloš Zeman mě hned zdravil a zval dál. Že tomu nepředcházela konzultace s lékaři, mě následně překvapilo. A upřímně, vás by napadlo, že v Ústřední vojenské nemocnici je možné se k panu prezidentovi dostat bez vědomí lékařů? Celá situace mě mrzí, byla to chyba a chápu rozladění vedení ÚVN. I když ředitel nemocnice jistě ví, že to není o mé osobě, tak přesto se jemu i dalším ošetřujícím lékařům omlouvám,“ napsal Vondráček na Facebooku.

