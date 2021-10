Vondráček byl za Zemanem neoprávněně, oznámila Ústřední vojenská nemocnice

Kancléř Vratislav Mynář nečekaně a bez vědomí ošetřujícího lékaře přivedl k prezidentu Miloši Zemanovi šéfa Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, informovala Ústřední vojenská nemocnice v tiskové zprávě. ÚVN se distancovala od výroků Vondráčka o zdravotním stavu hlavy státu.

Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

„Tento neoprávněný vstup eviduje ÚVN jako tzv. nežádoucí událost, která bude prověřena v rámci interního šetření nemocnice. ÚVN rovněž nemůže potvrdit v médiích prezentovaný průběh a obsah setkání, neboť mu nebyl přítomen nikdo ze zdravotnického personálu ÚVN. ÚVN se rovněž distancuje od výroků pana předsedy Radka Vondráčka, týkajících se zdravotního stavu pana prezidenta,“ napsala mluvčí nemocnice Jitka Zinke v tiskové zprávě.

„ÚVN touto cestou žádá v zájmu pacienta, aby další oficiální návštěvy, mimo okruh osob blízkých pana prezidenta, byly realizovány vždy po předchozí dohodě s ošetřujícím lékařem pana prezidenta,“ vyzvala mluvčí Zinke.

Vyjádření Radka Vondráčka a Vratislava Mynáře Deník N zjišťuje.

Dnes kvůli zdraví prezidenta Miloše Zemana vystoupila na brífinku na Pražském hradě první dáma Ivana Zemanová. Novináře požádala o trpělivost. Ke zdravotnímu stavu svého manžela nesdělila žádné podrobnosti.

Později vystoupil s prohlášením předseda Sněmovny Radek Vondráček, který prohlásil, že je Zeman schopný vykonávat svou funkci. Řekl to po krátké návštěvě hlavy státu v Ústřední vojenské nemocnici.

„Mohu vyvrátit všechny spekulace o tom, že by jeho stav byl tak vážný, že by nebyl schopen se nějak orientovat. Svůj úkon provedl naprosto jasně,“ komentoval Vondráček to, že Zeman v nemocnici podepsal rozhodnutí, kterým svolal zasedání nové Sněmovny na pondělí 8. listopadu.

Prezident dokument Vondráčkovi podle jeho slov osobně předal.