Německý ministr zahraničí Heiko Maas vyčetl leteckým společnostem, že přepravou migrantů do Běloruska napomáhají jejich nelegálním vstupům do Evropské unie. Do Německa od srpna přicestovalo přes Bělorusko a Polsko více než 4300 migrantů.

„Každý den přilétají na letiště v Minsku stovky zoufalých lidí. (Běloruský prezident Alexandr) Lukašenko je láká falešnými sliby, aby je pak poslal na nebezpečnou a ilegální cestu do Evropské unie,“ řekl Maas německému listu Bild. Aerolinky, které tyto lidi přepravují, se stávají Lukašenkovými pomocníky, tvrdí šéf německé diplomacie.

„Tyto firmy se musí ptát, zda chtějí být součástí bezskrupulózní mezinárodní sítě pašeráků lidí pod vedením Lukašenka a jaké důsledky to pro ně může mít,“ řekl Maas. Tuto otázku prý chce probrat s kolegy na pondělním setkání unijních ministrů zahraničí.

Lukašenko v květnu v reakci na zpřísněné unijní sankce vůči jeho zemi oznámil, že migrantům už nebude bránit v další cestě do Polska a do pobaltských států. EU viní Lukašenka z toho, že přivádí lidi z krizových regionů na vnější hranice EU organizovaně. Polsko, Lotyšsko a Litva už proto posílily ostrahu svých hranic.

Od srpna podle německé policie přišlo nedovoleně do Německa přes novou uprchlickou trasu z Běloruska a Polska více než 4300 lidí. Většinou přišli z Iráku, Sýrie, Jemenu a Íránu. Jejich přílivem jsou zasaženy hlavně spolkové země Braniborsko, Sasko a Meklenbursko-Severní Pomořansko. (ČTK)