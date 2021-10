„Nehodlám hledat, na čem se štěpíme,“ řekla Richterová o manželství pro všechny

Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová se v rozhovoru pro Radiožurnál vyhýbavě vyjádřila k tomu, zda bude při sestavování programu koalice prosazovat manželství pro všechny. „Nehodlám hledat, na čem se štěpíme a neshodneme,“ řekla.

Poslankyně Richterová před vyhlášením voleb. Foto: Prokop Vodrážka, Deník N

V současnosti podle ní „lidé jiné orientace nemají rovná práva,“ doplnila.

O postoji koalice ke stejnopohlavním manžesltvím v rozhovoru mluvil i předseda STAN Vít Rakušan.

„Je to příklad toho, kdy ke shodě dojít úplně jednoduše nelze. Pokud mě posadíte do jedné místnosti s Marianem Jurečkou, já ho za tři hodiny nepřesvědčím a troufám si říct, že on mě taky ne. A v tom případě bych byl já osobně rád – ale ten mechanismus jsme ještě nedomlouvali –, aby věci tohoto typu nebyly v programovém prohlášení, ale umožňovaly poslaneckou aktivitu,“ řekl.