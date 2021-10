Bilance obětí požáru obytného domu v tchajwanském Kao-siungu několikanásobně stoupla. Zahynulo zřejmě přes 40 lidí, obávají se nyní hasiči. Stále pátrají po přeživších. Vyšetřuje se, zda viníkem není žhář. (CNA)

More than 40 feared dead in fire in southern Taiwan https://t.co/iQzJ4q0sM1 pic.twitter.com/LLtsIbeDaQ

— CNA (@ChannelNewsAsia) October 14, 2021