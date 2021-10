Kolumbie sterilizovala hrochy, které do země zavlekl drogový boss Escobar

Kolumbijským úřadům se podařilo sterilizovat desítky hrochů, které do země přivezl drogový boss Pablo Escobar. Hroši jsou v Kolumbii nepůvodním druhem a úřady se již delší dobu snaží regulovat jejich počet, uvedla dnes agentura EFE.

V oblasti řeky Magdalena jich nyní žije asi 80, bez zásahu by se podle odborníků v příštích dvaceti letech jejich počet zvýšil až na 1500.

Kolumbijské úřady použily k sterilizaci lék GonaCon, který dostaly darem od amerického ministerstva zemědělství. Lék podaly 24 hrochům, dalších 11 jich bylo dříve kastrováno chirurgicky. Sterilizace za použití léku je však méně nákladná a logisticky méně komplikovaná.

V 80. letech minulého století přivezl do Kolumbie narkobaron Escobar jednoho samce a tři samice hrochů. Když drogového bosse v roce 1993 policie zastřelila, převzaly hrochy do péče kolumbijské zoologické zahrady. Kvůli obtížím s přepravou však zvířata zůstala v areálu Escobarovy vily, z nějž unikla do volné přírody.

Hroši se usadili na březích řeky Magdalena. Tam se jim náramně daří, protože v Kolumbii nemají přirozené nepřátele jako v Africe, kde žijí ve volné přírodě.

„Musíme chránit ekosystém v řece Magdalena, naše původní druhy a kontrolovat populaci hrochů,“ uvedl ekolog David Echeverri, který se na sterilizaci hrochů podílí.

Pro část obyvatel v oblasti, kde hroši žijí, se tlustokožci stali jistými maskoty. Když v roce 2009 úřady nechaly jednoho z Escobarových hrochů utratit, vyvolalo to takový odpor, že úřady s lovem nepokračovaly. (ČTK)