Ve východním Kongu začali kvůli úmrtí na ebolu očkovat proti tomuto onemocnění

Ve východním Kongu začalo očkování proti ebole, protože se prokázalo, že na toto vysoce infekční onemocnění minulý týden zemřelo malé dítě. O očkování dnes informovala Světová zdravotnická organizace. Jako první dostanou vakcínu firmy Merck příbuzní dítěte a zdravotníci.

Případ se vztahuje k provincii Severní Kivu a do jejího střediska Gomy dorazilo asi 1000 očkovacích dávek. Do Beni, kde se minulý týden prokázal první případ, míří 200 dávek.

V této oblasti začala epidemie v roce 2018 a ebola tam tehdy zabila 2200 lidí. V letech 2014 až 2015 ebole v západní Africe podlehlo více než 11.000 lidí.

K Beni se váže také případ sexuálního zneužívání lidí v době, kdy se úřady snažily šíření epidemie zastavit. Ze zneužívání bylo usvědčeno 80 lidí pracujících pro WHO.

Tentokrát organizace do Konga poslala 15 svých představitelů, mezi nimiž je i odborník na prevenci zneužívání. „Bude zaměstnance WHO a další partnery informovat, jak předejít nežádoucímu chování,“ uvedla WHO.

Podle agentury AP květové vyšetřování prokázalo, že vedení WHO bylo informováno o mnoha případech sexuálního zneužívání, a přesto nezasáhlo. Mezi viníky byl lékař, který nabízel ženám výměnou za sex pozici v očkovacím týmu.

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus řekl, že sám Kongo navštívil v době epidemie eboly čtrnáctkrát a o případech zneužívání se dozvěděl až z tisku. Přihlásil se k osobní odpovědnosti a slíbil, že dohlédne na následná opatření.

AP píše, že od té doby mnoho dárců a států vyzvalo WHO k revizi systému rychlého zásahu a k potrestání lidí zapojených do zneužívání v Kongu. Nikdo z vedení organizace zatím nebyl odvolán a podle AP byl jeden z těch, kdo dostali o situaci písemnou zprávu, později povýšen. (ČTK)