Lidem by při zdražování energií mohl dle expertů pomoci příspěvek na bydlení

Lidem, na které dopadá zdražování energií, by mohl pomoci i příspěvek na bydlení. Pobírat by ho mohlo mnohem víc lidí, než kolik ho dostává. Shodují se na tom experti na sociální problematiku.

Podle zprávy o vyloučení z bydlení předloni příspěvek na bydlení využívala jen asi desetina seniorů a necelá třetina rodin s dětmi, které měly na podporu nárok.

„Zdražování energií mohou nejhůř odnést lidé, kteří nejsou zvyklí pobírat dávky na bydlení,“ míní Alena Zieglerová z Institutu pro sociální inkluzi (IPSI).

Odborníci na sociální problematiku podotýkají, že příspěvek na bydlení není chudinská dávka. Podle iniciativy Za bydlení by ho stát měl využívat jako nástroj bytové politiky, který má potenciál zmírnit nadměrné náklady na bydlení. Lidé by o této možnosti měli také dostat informace. „Dávky na bydlení je nutné demýtizovat. Jsou tím nejlevnějším možným způsobem udržení bydlení,“ řekla Zieglerová.

V Česku se vyplácejí dvě dávky na bydlení. Příspěvek patří mezi dávky státní sociální podpory. Dosáhnou na něj lidé, jimž na přiměřené bydlení nestačí 30 procent příjmu a v Praze 35 procent. Dávka odpovídá rozdílu mezi normativem a 0,3 či 0,35násobkem příjmu. Za přiměřenou bytovou plochu pro jednu osobu se považuje 38 metrů čtverečních, pro dvě 52, pro tři 68 a pro čtyři a víc lidí 82 metrů. Doplatek je pro lidi v hmotné nouzi. Má pak dorovnat výdaje na bydlení tak, aby žadatelům zbylo na živobytí.

Podle iniciativy Za bydlení se situace od předloňska mohla loni kvůli epidemii ještě zhoršit. „Počet domácností, které nepobírají příspěvek na bydlení, ačkoliv by mohly, se tedy velmi pravděpodobně ještě zvýšil,“ uvedla iniciativa, která zastřešuje velké organizace na pomoc lidem v tísni, akademiky a další experty.

Podle Zieglerové je potřeba změnit i způsob žádaní o příspěvek. Lidé, kteří ho pobírají, totiž musí svůj nárok na něj každé čtvrtletí dokládat. Opakovaně tak o podporu žádají. Na úřadech jsou pak pravidelně čtyřikrát do roka fronty. Vyřizování trvá i několik měsíců a žadatelé si peníze na nájem půjčují, popsala Zieglerová. „Termíny by se měly rozvolnit a mělo by být možné žádat kdykoliv, ne po kvartálech. Pokud by budoucí ministryně či ministr práce měli provést nějakou změnu, tak je to tato,“ dodala expertka IPSI.

Ceny energií se podle mluvčího ministerstva práce Vladimíra Dostálka promítají do normativů pro výpočet dávek. Podle zákona o státní sociální podpoře je kabinet stanovuje vždy na rok. Upravuje je svým nařízením. Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) dnes oznámili, že domácnosti dostanou od státu finanční podporu a zvažuje se snížení DPH. O opatřeních mluví také vznikající povolební vládní pětikoalice.

Na zdražování energií upozorňovaly už dřív i odbory. „Nyní tu lidem hrozí energetická chudoba, protože cena plynu se během roku zčtyřnásobila,“ uvedl předák odborové konfederace Josef Středula. Podle něj je nutné, aby stát začal s „pragmatickou energetickou politikou“. (ČTK)