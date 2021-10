Merkelová nestihla proměnu čínského režimu: vrtala do dřeva místo do oceli. Ale botu udělal i Peking, když tlačil na EU. Ví to, ale nepřizná, říká v exkluzivním rozhovoru Reinhard Bütikofer, unijní vyjednavač s Čínou a od letoška muž č. 1 na čínském sankčním seznamu.