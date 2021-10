Vláda by podle Hospodářské komory měla zřídit krizový štáb, který by řešil problémy na trhu s energiemi. Měli by v něm být zástupci politických stran i případné nové vlády. Návrh představil šéf komory Vladimír Dlouhý.

Dlouhý řekl, že by se měl upravit povinný příspěvek na obnovitelné zdroje energie, na který v platbě za elektřinu přispívá každý odběratel. Příspěvek tvoří 13,5 procenta z ceny elektřiny a spadá do kategorie regulovaných položek ceny za elektřinu, tedy těch, o nichž rozhoduje Energetický regulační úřad. Obdobný model zavádí Německo. Tato úprava povinného příspěvku podléhá notifikaci, ale je pravděpodobné, že po vzoru Německa by notifikace byla bez problémů a poměrně rychle. Úpravu příspěvku může stanovit vláda nařízením bez odkladu, podotkl.

Mezi zvažovanými opatřeními upozornil na stanovení stropu ceny emisní povolenky. Systém obchodování s povolenkami je hlavním nástrojem EU k omezování emisí skleníkových plynů a byl zprovozněn v roce 2005. Odhad Evropské komise byl, že cena povolenek bude v roce 2030 30 až 40 eur za tunu CO2. Za poslední rok se cena povolenek ale zhruba zdvojnásobila a je na ceně více než 60 eur. Přispěly k tomu podle expertů ambicióznější cíle pro snižování emisí a rekordní ceny plynu. (České noviny)