Hnutí ANO se podle Babiše připravuje na opoziční roli

Premiér Andrej Babiš oznámil, že se připravuje na opoziční roli. Zatím nechtěl říct, jestli by přijal pověření od prezidenta Miloše Zemana k sestavení vlády. První to chce vysvětlit jemu.

„Ve Sněmovně koalice mají většinu a deklarují jednotu. Je to jasná situace a není to smiřování. Beru to jako fakt, že to nastalo. Nevím, na kolik procent skončíme v opozici, a na tuto opoziční roli se připravujeme,“ řekl Babiš na tiskové konferenci, která se původně věnovala krachu společnosti Bohemia Energy.

První se podle něj musí vyjednat sestavení Sněmovny, pak jeho vláda podá demisi a následně se bude řešit vláda nová.

Na přímou otázku, jestli přijme pověření od prezidenta k sestavení vlády, neodpověděl s tím, že to chce jako první vysvětlit jemu.