Evropská komise navrhla postup, který má zmírnit dopady rychlého růstu cen energií. Nejvíce zasažení obyvatelé zemí EU budou moci dostat podporu či daňové úlevy. Vlády mohou pomoc směřovat i firmám, pokud to neporuší unijní pravidla o státní podpoře.

Několikanásobný meziroční růst cen plynu či elektřiny přiměl v posledních týdnech státy jako Francie či Itálie zásahům, které mají snížit okamžitý dopad zdražování na obyvatele. Například vláda v Paříži slibuje podporu chudším domácnostem a chystá daňová omezení.

Podle komise jsou takové kroky v pořádku, pokud jsou dočasné a zacílené na domácnosti ohrožené energetickou chudobou. Státy mohou podle EK své obyvatele podpořit například penězi z prodeje emisních povolenek, jejichž ceny rovněž šplhají nebývale vysoko.

„Tato opatření by měla jít snadno upravit na jaře, kdy očekáváme stabilizaci současné situace,“ uveda unijní exekutiva.

Podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové je také potřeba investovat do obnovitelných a úsporných zdrojů energie, posoudit možnosti trhu s elektřinou a prozkoumat nové možnosti skladování energie a společný nákup zásob plynu.

Úplné zrušení daně z přidané hodnoty (DPH) na elektřinu, jak to zvažuje končící česká vláda, ale komise nepodpořila. Praha by v případě jeho uplatnění porušila daňová pravidla jednotného unijního trhu, za což by jí hrozil postih.

Brusel nepočítá ani s dalším požadavkem, který se na unijní úrovni snaží prosadit český premiér Andrej Babiš. Dnešní návrh nijak nezmiňuje případnou regulaci cen emisních povolenek, jejichž vliv na zdražování energií je podle komise jen okrajový. (České noviny)