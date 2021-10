V Sydney by se mohly až o týden dříve rozvolnit další opatření proti koronaviru. Důvodem je 80procentní proočkovanost, které by mohl australský stát Nový Jižní Wales dosáhnout o víkendu. Více jsme psali zde.

V rámci rozvolnění by se zrušila povinná ochrana dýchacích cest v kancelářích. Do obchodů, fitness center a restaurací by mohlo vyrazit více lidí. Na svatbách by mohl být neomezený počet hostů a otevřely by se noční kluby. (Reuters)