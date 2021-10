Ukrajinský soud prodloužil proruskému politikovi domácí vězení

Ukrajinský soud dnes odmítl uvalit vazbu na proruského politika Viktora Medvedčuka, který čelí obvinění z vlastizrady, a pouze do prosince prodloužil jeho domácí vězení.

Prokuratura mezitím rozšířila vyšetřování Medvedčukových aktivit a podezírá ho mimo jiné z financování separatistických povstalců na východě země, informovala agentura Reuters. Medvedčuk, jenž patří mezi spojence ruského prezidenta Vladimira Putina, vinu odmítá.

Prokuratura soud žádala, aby opozičního politika umístil do vazby, neboť u něj hrozí riziko útěku, případně by se podle ní mohl pokusit ovlivňovat svědky. Soud však žádost žalobců zamítl a místo toho prodloužil do 7. prosince domácí vězení, ve kterém se Medvedčuk nachází od května.

Vůdce proruské Opoziční platformy a dvanáctý nejbohatší Ukrajinec, jehož jmění časopis Forbes odhadl na 620 milionů dolarů (13 miliard korun), čelí obvinění z vlastizrady a z pokusu o plenění přírodních zdrojů na poloostrově Krym, který v roce 2014 anektovalo Rusko. V případě usvědčení mu hrozí až doživotí.

Minulý týden vyšetřovatelé oznámili, že politika podezírají rovněž z toho, že za vlády prezidenta Porošenka financoval proruské separatisty na východě Ukrajiny tím, že nakupoval uhlí z tamních dolů.

Medvedčuk, kterého agentura Reuters označuje za nejvýznamnějšího spojence Kremlu na Ukrajině, tvrdí, že obvinění jsou vykonstruovaná, aby umlčela jeho kritiku současné vlády. „Obvinění proti mně jsou zcela nepodložená a neopodstatněná. Považuji to za nezákonné trestní stíhání a politickou represi,“ prohlásil.

Ukrajinské oddíly od roku 2014 válčí na východě země se separatisty, které podporuje Rusko. Poté, co proruští povstalci obsadili Doněckou uhelnou pánev, země čelila akutnímu nedostatku uhlí.

Medvedčuk prosazuje užší vazby s Moskvou a tvrdí, že Putin je kmotrem jeho dcery. Za předchozího ukrajinského prezidenta Petra Porošenka se podílel na výměně zajatců mezi Kyjevem a proruskými separatisty. (ČTK)