Britská královna Alžběta II. se na veřejné akci poprvé od roku 2003 objevila s holí. Zúčastnila se bohoslužby ve Westminsterském opatství u příležitosti stého výročí Královské britské legie. Buckinghamský palác událost nekomentoval. (AP)

The Queen, accompanied by The Princess Royal, attended a special service at @WAbbey this morning to mark the centenary year of @PoppyLegion.

The Royal Family have supported the work of the Royal British Legion since it’s creation in the aftermath of the First World War #RBL100 pic.twitter.com/XfQviQ8fhr

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 12, 2021