Americkým ochráncům přírody se ve státě Colorado podařilo osvobodit losa od pneumatiky, kterou měl nejméně dva roky na krku. Zvíře bylo nutné uspat pomocí narkotizační střely. Poté mu strážci upilovali paroží. (BBC)

Here is some video of this bull elk over the past two years. pic.twitter.com/R6t9nNPOyb

— CPW NE Region (@CPW_NE) October 11, 2021