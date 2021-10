Faltýnek počítá s tím, že hnutí ANO skončí ve Sněmovně v opozici

První místopředseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek počítá s tím, že hnutí bude v opozici. Oznámil to na tiskové konferenci poté, co poslanci do čela klubu zvolili dosavadní ministryni financí Alenu Schillerovou. Dodal, že hnutí ANO nebude blokovat předání moci ve Sněmovně.

„Umíme počítat do 108, takže počítáme s tím, že budeme v opozici,“ uvedl Faltýnek.

„Řídil jsem ho (klub) dvě období po sobě, jednou jsme byli v menšinové vládě, jednou ve většinové. Nebylo snadné shánět podporu pro naše zákony, ale až na malé výjimky se mi to vždy podařilo. V opozici je ta role jiná,“ prohlásil Faltýnek.

„Co se týká předání moci, tak mi to blokovat nebudeme. Je třeba dát občanům jistotu, že tady vznikne nová stabilní vláda,“ dodal v průběhu tiskové konference.