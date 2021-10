První místopředseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek počítá s tím, že hnutí bude v opozici. Oznámil to na tiskové konferenci poté, co poslanci do čela klubu zvolili dosavadní ministryni financí Alenu Schillerovou. Dodal, že hnutí ANO nebude blokovat předání moci ve Sněmovně.