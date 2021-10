Německá policie hlásí 392 zachycených migrantů v německo-polském příhraničí ve spolkové zemi Braniborsko. Do Německa přišli ilegálně přes Bělorusko z Iráku, Sýrie a dalších zemí. Jde o další nárůst víkendového počtu zadržených migrantů.

Uvedla to dnes podle agentury DPA spolková policie. Minulý víkend jich bylo 251.

Dohromady bylo od začátku roku do nedělního večera v oblasti zaznamenáno 2603 osob, které ilegálně překročily hranice do Německa. Na týden od 4. do 10. října připadá 810 případů. Tito lidé pocházejí především z Iráku, Sýrie, Íránu a Jemenu. Cestují přes Bělorusko, Litvu a Polsko.

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko před časem prohlásil, že uprchlíky na cestě do Evropské unie už nebude zadržovat. Množí se tak případy pokusů o překročení hranic z Běloruska do Polska a Litvy. Odtud jsou migranti podle německé policie částečně s pomocí pašeráků lidí přiváděni dále do Německa. (ČTK)