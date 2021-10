Vojtěch by měl zůstat ministrem zdravotnictví, podle Babiše se změnila situace

Ministrem zdravotnictví by měl zůstat nadále Adam Vojtěch, řekl předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Vojtěch měl od listopadu spadat pod ministerstvo zahraničí jako velvyslanec ve Finsku. Situace se podle předsedy vlády ale změnila.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Foto: ČTK

Změna na postu ministra zdravotnictví by se tak podle Babiše nyní uskutečnit neměla. „Neměla by nastat, protože to jsem vycházel tehdy z nějakého předpokladu, kde o tom mluvilo ministerstvo zahraničních věcí. Ale tím, že se změnila situace a je předpoklad, že členové této vlády nebudou v té nové vládě, tak bude potřeba, aby s námi pan ministr zůstal až do konce,“ řekl Babiš televizi Nova. (tn.cz)