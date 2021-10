Nová poslankyně Bělohlávková rezignuje na post místostarostky Žďáru nad Sázavou

Dětská lékařka Romana Bělohlávková (KDU-ČSL), která se stala poslankyní koalice Spolu, se v listopadu vzdá funkce místostarostky Žďáru nad Sázavou. V komunální politice chce zůstat a kandidovat znovu do městského zastupitelstva v roce 2022.

Řekla to dnes ČTK. „Budu si chtít nechat alespoň malý úvazek v ordinaci, protože kontakt s medicínou ztratit nechci a asi by mi i ty děti strašně chyběly,“ dodala.

Místostarostkou už nebude kvůli nedostatku času i kvůli tomu, že součástí dohody stran, které vedou žďárskou radnici, je nekumulování funkcí. Bělohlávková působí jako neuvolněná místostarostka. Funkci složí na příští schůzi městského zastupitelstva, které je naplánované na 4. listopadu. Zůstane městskou zastupitelkou a ještě zváží, zda nezůstane neuvolněnou radní. „I místostarostku mám jako neuvolněnou funkci. Nicméně se přiznám, že i takhle to bylo opravdu na hraně možností tuhle funkci dělat jako neuvolněnou. A Ještě k tomu být ve Sněmovně v Praze, to bych si hrála na to, že umím být najednou na dvou místech, a to nikdo neumíme,“ řekla Bělohlávková. (ČTK)