Liberecký krajský hygienik Valenta končí, ministerstvo vypsalo řízení na nového

Liberecký krajský hygienik Vladimír Valenta skončí letos na vlastní žádost ve funkci. Valenta to dnes řekl ČTK. Ministerstvo zdravotnictví už vypsalo výběrové řízení na nového ředitele krajské hygienické stanice v Libereckém kraji.

Oznámení resort vyvěsil na webu. Zájemci se mohou hlásit do 10. listopadu. Vítěz výběrového řízení by měl nastoupit v lednu příštího roku. Valenta hodlá odejít do předčasného důchodu.

„Na jaře letošního roku jsem oznámil hlavní hygieničce a panu ministrovi, že chci z osobních a zdravotních důvodů v listopadu skončit,“ řekl dnes ČTK Valenta, který ve čtvrtek dovrší 63 let. Půjde do předčasného důchodu. „Jsem ve funkci přes 30 let, což není zrovna krátká doba. Od roku 1990 jsem byl okresní hygienik, krajský hygienik, hlavní hygienik,“ dodal. Přiznal, že by zřejmě odešel dřív nebýt koronavirové pandemie. „Rozhodně to nebylo pod nátlakem, je to moje rozhodnutí,“ zdůraznil.

Hygienik a epidemiolog Valenta byl v letech 2012 až 2016 hlavním hygienikem ČR. Už předtím vedl libereckou krajskou hygienickou stanici, po odchodu z funkce hlavního hygienika se do Liberce vrátil. „Právě zdravotní důvody mi zabránily, abych se loni na jaře na ministerstvo vrátil po odchodu Evy Gottvaldové,“ doplnil Valenta. Věří, že na Krajské hygienické stanici v Liberci je dostatek kvalitních lidí, kteří ho mohou ve vedení vystřídat.

Ministerstvo dnes vyhlásilo také výběrové řízení na ředitele pražské hygienické stanice, kterou vede sedmdesátiletá Zdeňka Jágrová. Ministerstvo odchod ředitelky zdůvodnilo tím, že podle služebního zákona vedoucí úřadu může vykonávat funkci maximálně do 70 let věku. Nástupce Jágrové by měl rovněž nastoupit v lednu příštího roku. (ČTK)