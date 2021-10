Ředitelka pražské hygieny v prosinci končí, ministerstvo vypsalo výběrové řízení

Ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová ke konci roku odejde z funkce. Podle ministerstva zdravotnictví je důvodem to, že služební zákon omezuje věk pro vedoucí úřadu. Jágrové je 70 let.

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo výběrové řízení na tento post. Oznámení vyvěsilo na webu. Zájemci o post se mohou hlásit do 10. listopadu. Vítěz výběrového řízení by se funkce měl ujmout v lednu příštího roku.

Ministerstvo zdravotnictví ČTK napsalo, že Jágrová končí kvůli tomu, že služební zákon stanovuje jako maximální věk vedoucího úřadu 70 let. Ukončení pracovního poměru pak podle ministerstva nastává poslední kalendářní den v roce, Jágrová tedy skončí k 31. prosinci. „Pod vedením paní Jágrové udělala hygienická stanice hlavního města Prahy velký posun dopředu a cílem ministerstva zdravotnictví je poskytnout této instituci dostatečný prostor pro změnu ve svém vedení,“ napsala ČTK Martina Čovbanová z tiskového oddělení ministerstva.

Lékařka a epidemioložka Jágrová se ředitelkou pražské hygieny stala v roce 2019. Ve funkci nahradila Jana Jarolímka, kterému letos v září odvolací soud potvrdil dvouletou podmínku a peněžitý trest půl milionu korun za vydírání podřízeného. Jágrová předtím vedla na pražském pracovišti hygieny protiepidemiologický odbor. V minulosti působila také na středočeské hygienické stanici v Kolíně.

Pražská hygienická stanice letos musela prošetřovat například okolnosti letu olympijského týmu na hry do Tokia, po kterém bylo pozitivně testováno na covid-19 několik sportovců. Někteří pak přišli o start na hrách.

Ministerstvo také hledá ředitele moravskoslezské hygienické stanice. Post se uvolnil poté, co se dřívější šéfka Pavla Svrčinová stala hlavní hygieničkou. Kryštof Berka z tiskového oddělení ministerstva dnes ČTK napsal, že do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči. Vítěz by měl být znám v listopadu. (ČTK)