Polská policie během nedělního protestu zadržela i premiérova synovce

Varšavská policie při rozsáhlé nedělní demonstraci na podporu setrvání země v Evropské unii zadržela čtyři osoby včetně Franka Brody, synovce premiéra Mateusze Morawieckého. Franek Broda je aktivistou za práva LGBTQ komunity v Polsku.

Demonstrace se ve Varšavě podle vedení města a organizátorů protestu zúčastnilo na 100 000 lidí.

Premiérův osmnáctiletý synovec, aktivista a kritik současné vlády Franek Broda uvedl, že při zásahu ho policejní příslušník kopl do hlavy. Mluvčí varšavské policie potvrdil, že Broda byl dočasně zadržen, k obviněním z policejní brutality se ale nevyjádřil.

Kvůli blokování dopravy a zapalování světlic během demonstrace a následného pochodu k sídlu polské vládnoucí konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS) dostalo několik desítek lidí pokutu. Podobné protesty jako ten ve Varšavě se konaly i jinde v Polsku.

Poláci vyšli v neděli do ulic poté, co polský ústavní soud zpochybnil nadřazenost práva Evropské unie nad polskou ústavou. Kritici tohoto nálezu ústavních soudců, které nominovala PiS, se obávají, že by Polsko mohl stát členství v Evropské unii, a vidí v něm předzvěst takzvaného polexitu, tedy odchodu Polska z EU. Morawiecki i předseda PiS Jaroslaw Kaczyński popírají, že by o odchod z EU usilovali. Polská vláda se však s unijními orgány dostává stále častěji do konfliktu, podotkla AP. (ČTK)