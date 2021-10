Osmnáct koní se dnes postaví na start Velké Pardubické. Začátek hlavního závodu je naplánován na 15.45. Za favorita 131. ročníku překážkového dostihu je dle sázkových kurzů považován No Time To Lose s žokejem Ondřčejem Velkem.

Prvenství obhajuje Hegnus v sedle se slovenským žokejem Lukášem Matuským. Vloni zvítězil kvůli koronaviru před prázdným hledištěm, tentokrát pořadatelé očekávají přes dvacet tisíc fanoušků. Titul naposledy obhájila před sedmi lety Orphee des Blins, která v roce 2014 uzavřela hattrick.

Osminásobný vítěz mezi žokeji Josef Váňa chystá na dostih dalšího vítěze Theophilose (2019), kterého znovu osedlá Josef Bartoš. Překvapit může nováček Mahe King s pětinásobným šampionem Janem Faltejskem. Dvacet let po svém prvním startu ve Velké pardubické se o první triumf pokusí žokej Jaroslav Myška. Spolu se sedmiletým Evženem jsou druhými sázkovým favority (5:1) za No Time To Lose (4,5:1). (České noviny)