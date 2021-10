Ústecký kraj zopakuje nové vládě výzvu k řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách s návrhem legislativních změn. Mají pomoci omezit migraci sociálně slabých a přibrzdit obchod s chudobou. Výzvu zaslala samospráva už současné vládě.

Hejtman Jan Schiller (ANO) ČTK řekl, že nejnutnější je řešit nyní ceny emisních povolenek a energií. Nově bude mít kraj čtrnáct poslanců namísto dosavadních třinácti.

„Jsem rád, že budeme mít o jednoho poslance navíc. Jinak je to zatím za mě nejistota. Neslyšel jsem nic, co by chtěly nové koalice dělat,“ řekl hejtman. „Je otázka, jak se strany postaví k zásadním otázkám emisních povolenek, protože to bude mít dopad na lidi v našem kraji,“ řekl. V řešení sociálních problémů uvedl hejtman, že není optimista. „Uvidíme, kdo tam bude. Okamžitě, jakmile bude sestavena nová vláda, pošleme výzvu k řešení situace ve vyloučených lokalitách a budeme chtít odpověď,“ dodal.

Výsledky voleb hodnotí pozitivně náměstek hejtmana Jiří Kulhánek (ODS) . „Až se vláda sestaví, oslovíme ji se stejnou prosbou ohledně vyloučených lokalit. Já předpokládám, že na ministerstvu sociálních věcí bude člověk, který bude mít pro naše problémy pochopení,“ uvedl Kulhánek. „Počítám s tím, že naši poslanci budou prosazovat zájmy Ústeckého kraje,“ řekl. Krajskou koalici tvoří hnutí ANO s ODS a Spojenci pro kraj. „Z naší strany nehrozí v tomto ohledu nějaké kroky,“ řekl Kulhánek.

Poslancem za Ústecký kraj zůstal Jaroslav Foldyna, který byl před čtyřmi lety lídrem ČSSD, nyní vedl kandidátku SPD. Do poslaneckých lavic znovu usedne sedm poslanců za ANO, pět jich obhájilo mandáty. Místo Richarda Brabce byl lídrem kandidátky Andrej Babiš a místo hejtmana Jana Schillera, který se později vzdal poslaneckého mandátu, obsadila mostecká zastupitelka Berenika Peštová.

Za koalici Pirátů a Starostů mandát získal předseda Pirátů Ivan Bartoš a starosta Malých Žernosek na Litoměřicku Petr Liška. Do poslaneckých lavic se po přestávce vrací Michal Kučera (TOP 09), který je krajským radním. ČTK řekl, že zváží svou další budoucnost v roli radního. Poslanecký mandát obhájil lídr koalice Spolu a místostarosta Litoměřic Karel Krejza (ODS). Novým poslancem se stal ředitel ústeckého dopravního podniku Libor Turek (ODS). Po boku Foldyny bude za SPD teplický zastupitel Zdeněk Kettner.

Polanecké lavice opouští Tereza Hyťhová, která byla volební jedničkou kandidátní listiny spojenectví Trikolóra Svobodní Soukromníci. V roce 2017 byla lídryní kandidátky SPD v kraji. „Chtěla bych poděkovat všem voličům. Pro nás je výsledek určité zklamání, ale tak rozhodli voliči,“ řekla ČTK Hyťhová s tím, že nemá zatím žádné plány do budoucna. „Zatím nevím, co budu dělat,“ uvedla. Ve Sněmovně už neusedne ani mostecká zastupitelka Hana Aulická Jírovcová (KSČM), která je poslankyní od roku 2013. (ČTK)