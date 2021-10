Stavební spořitelny poskytly letos do konce září úvěry za 83,7 miliardy korun. V meziročním srovnání to je nárůst o 73 procent. Objem úvěrů je za tři čtvrtletí rekordní, a to i ve srovnání s celoročními výsledky.

Vyplývá to z údajů ČTK od všech pěti stavebních spořitelen v ČR.

Dosud nejvíce, zhruba 75 miliard korun úvěrů, poskytly stavební spořitelny za celý rok v roce 2008. (České noviny)