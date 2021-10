Výsledky voleb do Sněmovny v Česku mohou naznačovat, že populismus ve střední Evropě je na ústupu, napsal deník The New York Times poté, co hnutí ANO skončilo druhé za konzervativní koalicí Spolu. Za jednu z příčin této tendence deník označil i porážku bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa.