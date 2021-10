„Dopadlo to asi desetkrát lépe, než jsem se odvážil doufat, a jsem opravdu šťastný. Vrátila se mi naděje v úsudek většinového voliče. Naděje v to, že se vrátíme zpátky na cestu k demokracii a právnímu státu,“ ohodnotil výsledek voleb bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Miroslav Kalousek a Bohuslav Svoboda ve štábu Spolu. Foto: Adam Hecl, Deník N

To, zda se premiérem stane lídr Spolu Petr Fiala, podle něj „záleží na energii těch pěti lídrů, kteří musí panu prezidentovi oznámit, že vláda a její premiér vychází z vůle voličů, nikoliv z vůle prezidenta, jak se vyspí“.

„Musí mu umět oznámit, že my jsme od voličů získali 108 mandátů, máme většinu, tohle je náš premiér a my postavíme vládu. A pokud byste tomu, pane prezidente, nerozuměl, my uděláme všechno pro to, abyste tím prezidentem nebyl,“ dodal.