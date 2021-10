„Moje žena učitelka u seriálu trpí. A pořád se ptá: ‚Dopadne to někde dobře?‘ – ‚Je to blbý, ale spíš ne.‘ To byl záměr. Ukázat zatuhlá místa, která se daří rozhýbat zatím jen lokálně,“ říká scenárista Ochránce Tomáš Feřtek.