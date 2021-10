Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) přiznal, že je možná i koalice bez Pirátů a Starostů. „V současné době ale respektujeme dvě demokratické koalice,“ dodal europoslanec s tím, že záleží na krocích právě druhé koalice.

SPOLU přišel podpořit i europoslanec Tomáš Zdechovský. Foto: Adam Hecl, Deník N

„Obrovskou dřinou se podařilo vytvořit jeden koherentní tým, který se za celou dobu nehádal. Určil si pravidla a podle nich jel. V současné době můžu říct, že i po těch ohlasech ten tým je pořád jednotný. Pořád to, co jsme si řekli před volbami, platí i několik hodin po volbách,“ řekl ve volebním štábu Spolu europoslanec Tomáš Zdechovský, místopředseda KDU-ČSL.

„Koalice s Piráty a Starosty je pro nás pravděpodobná. Od začátku jsme říkali, že lidé chtějí změnu a my ji respektujeme. Doufejme, že i jednání uvnitř Pirátů a STAN dopadnou tak, že se vzájemně nerozhádají. Byla by to škoda. Je mi ale líto jejich výsledku, čekal jsem, že bude lepší,“ vysvětlil Zdechovský.

Na otázku, zda nehrozí, že by se spíš kvůli spolupráci s Piráty a Starosty rozhádala koalice Spolu, odpověděl: „Ona je možná koalice i bez Pirátů, ale v současné době respektujeme dvě demokratické koalice. Je to věc Pirátů a Starostů, oni musí jednat. Abychom se vrátili mezi demokratické a stabilní země uprostřed střední Evropy, bylo by dobré, aby tyto dvě koalice zůstaly a abychom tu vládu vytvořili společně.“