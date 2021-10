Kandidátka hnutí Volný blok Hana Lipovská není z výsledku voleb zklamaná. „Jsem upřímně vděčná, že jsem se voleb mohla zúčastnit,“ uvedla. Hnutí Volný blok získalo ve volbách přes jedno procento hlasů.

„Demokratické volby jsou krásné v tom, že je občan suverén, že má obrovskou moc, protože rozhoduje o tom, komu moc svěří,“ uvedla Lipovská.

„Pro mě jako národohospodáře to byla fantastická příležitost vidět politiku z obou stran. Užívala jsem si každou minutu kampaně a skláním se před všemi, kdo opravdu bez přestávky spolu s námi jezdili tři měsíce po republice a obětovali své pohodlí, blahobyt a čas v to, co je občanská společnost v pravém slova smyslu,“ dodala na dotaz Deníku N.