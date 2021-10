„Mám radost. Myslím, že je to zasloužené vítězství, vím něco o tom, co lidi odpracovali na Vysočině, v České republice. Voliči to vyhodnotili tak, že jsme vyhráli,“ komentoval výsledky voleb předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

„Každého jsme přesvědčili něčím jiným. Jednotou, společným přístupem k problémům, které lidi nejvíce pálí. A obhajobou nějakých hodnot, které byly poslední dobou pošlapávány, držením slova, říkáním pravdy a dodržením základních věcí, které by se měly ve společnosti dodržovat,“ vyjmenoval důvody, které podle něj dovedly koalici Spolu k vítězství.

Nechtěl odhadovat, zde prezident Miloš Zeman jmenuje premiérem předsedu koalice Petra Fialu. „Uvidíme, nemá cenu předvídat,“ dodal.