Do 24 hodin budeme jednat s Piráty a Starosty, oznámil Fiala z vítězné koalice Spolu

Trojkoalice Spolu a společné uskupení Pirátů a Starostů má většinu, tudíž šanci na sestavení většinové vlády. Podle předsedy ODS Petra Fialy, kandidáta na premiéra, nemůže prezident republiky tento fakt ignorovat.

Lídr vítězné koalice Spolu Petr Fiala. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

„Toto je změna, my jsme změna, vy jste změna,“ řekl po příchodu do volebního štábu. Podle jeho slov jsou tyto volby vítězstvím slušné a hodnotové politiky. Podle Fialy vyryla volební kampaň do českého národa „další zbytečnou jizvu“, kterou chce trojkoalice zacelit.

„Chci vás o něco poprosit, je jedno, koho jste volili, v první řadě jsme všichni občané České republiky a chceme tu žít spolu jako občané, přátelé a kolegové, to nás všechny spojuje,“ doplnil Fiala.

Fiala označil koalici Pirátů a Starostů za přirozeného partnera. Podle výsledků voleb mají dvě koalice v dolní komoře parlamentu zatím 108 mandátů. Jednání podle něj začnou do 24 hodin.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na tiskové konferenci uvedla, že Česko bude mít „konečně slušného premiéra“. „Zhmotnili jsme šanci na změnu,“ řekla.

Podle předsedy lidovců Mariana Jurečky si koalice Spolu odnáší z kampaně „velké množství podnětů“, a to i od lidí, kteří je nevolili.

„Jsme tu pro ty, kteří potřebují mít naději, že spolu budeme mluvit, komunikovat a dělat lepší republiku,“ uvedl Jurečka.