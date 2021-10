„Cítím nesmírnou vděčnost, od včera cítím i klid a mír. Je úspěch, čím vším jsme si prošli, a je potřeba brát ty výsledky s pokorou,“ zhodnotila výsledky voleb ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

„Musíme to brát jako fakt,“ řekla vicepremiérka k tomu, co říká na to ze ČSSD a KSČM nejsou ve Sněmovně. Poslankyní zůstane.

Schillerová připustila povolební vyjednávání s koalicí Spolu. „Máme spolu více programových průniků, než má Spolu s Piráty a Starosty,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová.

Schillerová považuje fakt, že hnutí ANO skončí ve volbách druhé za úspěch. „Rozdíl nebude asi tak fatální, stejně to považuji za obrovský úspěch, na jaře byly preference ano 20 %,“ řekla na propad vládního hnutí Schillerová. První je nyní koalice Spolu.