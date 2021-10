Povedlo se nám zkoncentrovat hlasy středopravých voličů, hodnotí volby předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.

„Vypadá to, že nám se podařilo zkoncentrovat hlasy středopravicových voličů, což byl jeden ze základních cílů, když v předvečer 28. října naši dva předsedové a paní předsedkyně deklarovali ochotu vytvořit předvolební koalici. Máme za sebou skoro 12 měsíců tvrdé práce a vypadá to, že se nám to povedlo,“ řekl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura při příjezdu do volebního štábu koalice Spolu.