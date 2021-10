„Zatím jsou sečteny pouze čtyři procenta okrsků, to nic neznamená. Až bude sečteno 10 procent, tak vám řeknu víc,“ komentuje prozatímní výsledky voleb místopředseda KSČM Stanislav Grospič.

Místopředseda KSČM Stanislav Grospič (vlevo). Foto: Iva Bezděková/Deník N

Komunisté zatím mají 4,5 procenta. „Nevíme, které okresky jsou sečtené, může to být třeba z oblasti Středočeského kraje, kde máme slabší základnu. Smutný bych byl až tak za hodinu, pokud by to bylo na stejném čísle,“ dodal Grospič.