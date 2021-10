Praha Sobě sbírala podpisy před některými volebními místnostmi. Ve dny voleb je u nich ale volební agitace zakázaná

Praha Sobě během pátku před několika volebními místnostmi sbírala podpisy ke své kandidatuře do komunálních voleb příští rok. Ve dny voleb je přitom před volebními místnostmi agitace zakázána.

Koaličního partnera za to kritizovala například pražská radní Hana Kordová Marvanová. Ta to považuje za neetické a petiční stánky podle ní můžou ovlivnit názory voličů i v těchto volbách.

„Praha Sobě je politicky působící hnutí a využívá minimálně v rozporu s dobrými mravy dobu ukončené volební agitace, kdy jiné politické subjekty tak nemohou činit, pro svou kampaň do blížících se komunálních voleb,“ uvedla ve svém prohlášení.

Lídr Prahy Sobě a starosta Prahy 7 Jan Čižinský však říká, že je petiční stánek před volební místností zcela v souladu se zákonem. „Otázka k řešení spíš je, jestli politici, kteří to kritizuji, jednají v souladu s demokratickými principy, které hlásají. Zda je pro ně platnost zákonů a právo lidí mluvit do politiky v pořádku vždy anebo pouze tehdy, když se jim to hodí,“ napsal Deníku N.