„Moje žena učitelka u seriálu trpí. A pořád se ptá: ‚Dopadne to někde dobře?‘ – ‚Je to blbý, ale spíš ne.‘ To byl záměr. Ukázat zatuhlá místa, která se daří rozhýbat zatím jen lokálně,“ říká scenárista Ochránce Tomáš Feřtek.

„Na ministerstvo přijde chlapík, pětapadesát, trochu mistr světa, považuje se za dobrého pedagoga, kdo jiný by to měl dělat… Ale nikdo tam na něj nečeká.“ Scenárista Ochránce Tomáš Feřtek. Foto: Lenka Hatašová