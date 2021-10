Předseda STAN Vít Rakušan pokládá nynější sněmovní volby za jedny z nejdůležitějších po roce 1989. Přál by si proto vysokou účast a zájem mladých lidí. O vítězi podle něj nebude jasno do poslední minuty.

Volební výsledek tří nejsilnějších uskupení se může pohybovat kolem 25 procent, řekl dnes Rakušan poté, co odevzdal svůj hlas v Kolíně.

„Z mého pohledu jsou tyhle volby zcela zásadní. Je to křižovatka, kam se naše země bude vyvíjet. Považuji je opravdu za jedny z těch nejdůležitějších, které jsme po listopadu měli, a využít svého práva je opravdu to nejjednodušší, co mohou lidé udělat,“ sdělil Rakušan, který by si přál volební účast alespoň 69 nebo 70 procent. Před čtyřmi lety přišlo k urnám téměř 61 procent oprávněných voličů.

V minulých volbách v roce 2017 hnutí STAN kandidovalo samostatně a získalo 5,18 procenta hlasů a šest mandátů. Piráti, kteří s nimi nyní kandidují v koalici, měli 10,79 procenta a ve Sněmovně obhajují 22 křesel. (ČTK)