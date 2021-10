Pokud ČSSD neuspěje, Hamáček skončí ve vedení strany

Předseda ČSSD Jan Hamáček by považoval za úspěch, kdyby se sociální demokraté dostali v nynějších volbách do Poslanecké sněmovny. Pokud neuspějí, skončí ve vedení strany.

Vicepremiér Jan Hamáček. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Strana v průzkumech dlouhodobě osciluje kolem pětiprocentní hranice. Hamáček své rozhodnutí oznámil dnes před volební místností na sedmé základní škole v Mladé Boleslavi, kde odevzdal svůj hlas.

„Hranice je jednoznačná, pokud se sociální demokracie dostane do sněmovny, je to úspěch, pokud nikoliv, tak by to byl neúspěch. Jak už jsem řekl několikrát, pokud by sociální demokracie neuspěla, tak by musel přijít někdo jiný do vedení strany,“ řekl Hamáček. (ČTK)