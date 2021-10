Zahraniční média očekávají Babišovo volební vítězství navzdory skandálům

Zahraniční média si všímají dnes začínajících českých parlamentních voleb a často zmiňují Andreje Babiše jako favorita, jehož těsné vítězství očekávají. Zároveň dodávají, že je to navzdory jeho četným skandálům, sporům s Evropskou unií a nepříliš dobře zvládnuté pandemii covidu-19.

Agentury AFP a AP také připomínají, že Babišovo jméno se objevilo v souvislosti s kauzou Pandora Papers, v níž minulý týden stovky novinářů z celého světa upozornily na zahraniční majetky politiků a podnikatelů vlastněné přes společnosti s anonymními majiteli. Televize Al-Džazíra se podrobně věnuje povolební roli prezidenta Miloše Zemana.

„Miliardář se pokusí se svým hnutím ANO vyhrát volby podruhé v řadě, navzdory nevalnému zvládnutí pandemie a svým sporům s justicí,“ napsal francouzský list Le Figaro.

Francouzský deník Le Monde vyslal do Česka kvůli volbám zvláštního zpravodaje, které si všímá například dění v Čapím hnízdě. Novinář ekofarmu spojovanou s Babišem navštívil a ve svém textu konstatuje, že personál u vchodu neřeší protipandemická opatření, ale zato zdarma nabízí premiérovu knihu Sdílejte, než to zakážou! Deník Le Monde připomíná, že Evropská komise rozhodla, že Babiš má na dění ve svých firmách rozhodující podíl, ačkoliv je převedl do svěřeneckých fondů.

Le Monde popisuje Babiše jako „bývalého komunistu známého svou velkou proměnlivostí názorů“ a jako příklad uvádí, že ačkoli v Evropském parlamentu je ve stejné proevropské frakci jako strana francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, jindy se setkává se svým „přítelem“ nacionalistickým maďarským premiérem Viktorem Orbánem.

Francouzský ekonomický deník Les Échos si všímá, že hnutí ANO má sice velké šance vyhrát, v české politice je ale značně izolované. „Přestože je (Andrej Babiš) favoritem, jeho šance na vytvoření silné koalice jsou chabé vzhledem k protibabišovské frontě, která vznikla.“

Koaličním potenciálem hnutí ANO se zabývá i francouzská redakce Rádia svobodná Evropa (RFE), podle níž ale může premiér spoléhat na podporu prezidenta Miloše Zemana. „Případnou koalici s extrémní pravicí by ovšem velmi negativně vnímali jeho spojenci v Evropském parlamentu, které už tak pořádně rozladilo jeho sbližování s Viktorem Orbánem“ píše RFE.

„Nemocný prezident bude hlasovat z domova,“ informovala agentura AFP; Miloše Zemana popsala jako „politika známého svou blízkostí k Rusku a k Číně“ a připomněla, že již dříve uvedl, že hodlá Babiše pověřit sestavením vlády v každém případě.

Prezidentově roli po volbách se věnuje i stanice Al-Džazíra, která uvedla, že „Miloš Zeman oznámil, že plánuje prezidentský převrat“. Obě koalice Pirátů a Starostů a Spolu sice podle stanice mají šance na úspěch, ale ani vítězství jim kvůli prezidentově postoji nemusí zajistit post premiéra. Mocenský pakt mezi Babišem a Zemanem vznikl už před čtyřmi lety a trvá dodnes, píše Al-Džazíra. „Vychytralý politický veterán testoval hranice svého převážně ceremoniálního postu už od svého příchodu na Pražský hrad v roce 2013,“ dodává.

„Premiér Andrej Babiš, populistický miliardář, má slušnou šanci udržet si svou práci navzdory novému skandálu okolo svých finančních operací,“ shrnuje předpokládaný výsledek českých voleb americká agentura AP.

Americký deník The Washington Post si klade otázku, zda odhalení kauzy Pandora Papers může nějak ovlivnit výsledek českých voleb. Kauza podle listu „dodala novou energii opozičním stranám“, ale protože průzkumy jsou těsně před volbami v Česku zakázané, případný dopad na rozhodování voličů se dozvíme až po jejich skončení. „Babiš se spoléhal na politickou základnu převážně venkovských a starších voličů a důchodců – obě skupiny v posledních letech výrazně těžily z programů veřejných výdajů a je nepravděpodobné, že by se obrátily proti němu,“ konstatuje list a připomíná, že Babišovu kariéru neukončily ani předchozí skandály spojené s jeho majetkem.

Série skandálů a rozhořčení vyvolané jednou z nejvyšších úmrtností na covid-19 podle agentury Bloomberg připravilo Babiše o většinu šancí na nalezení koaličních partnerů. Mainstreamové strany hnutí ANO zavrhly, což „otevírá možnost, že se Babiš spojí s krajně pravicovými nacionalisty nebo nereformovanými komunisty a udrží se u moci“, poznamenává Bloomberg.

Na základě analýzy kampaně ANO a použitých sloganů novinář z britské stanice BBC píše, že „strategií ANO je nejspíš k smrti vyděsit starší a méně vzdělané voliče ANO a přimět je přijít k volbám“. BBC také připomíná, že kampaň ANO je dobře promazaný marketingový stroj, do jehož koncepce se premiér osobně příliš nezapojuje.

Babiš je podle BBC ve volbách mezi dvěma mlýnskými kameny. Z jedné strany čelí tlaku tradiční pravice a koalice Pirátů a Starostů, na druhé straně mu ale protiimigrační hlasy odebírá krajně pravicová SPD Tomia Okamury.

Bruselský server Politico připomíná Babišovo prohlášení, že pokud volby nevyhraje a hnutí ANo by mělo skončit v opozici, odejde z politiky úplně. (ČTK)