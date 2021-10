V Česku začaly v pořadí osmé volby do Poslanecké sněmovny

V Česku začaly ve 14.00 volby do Poslanecké sněmovny, které jsou osmé v historii samostatné České republiky. Lidé v nich rozhodnou nejen o novém složení dolní komory Parlamentu ČR, ale také o tom, kdo sestaví budoucí vládu.

O 200 poslaneckých křesel letos usiluje 5242 kandidátů, které nominovalo 22 volebních uskupení. V porovnání s předchozími sněmovními volbami v roce 2017 mají voliči výběr užší.

Volební místnosti budou dnes otevřeny do 22:00, v sobotu od 08:00 do 14:00. Výsledky voleb se poté začnou objevovat na volebním webu. Oficiální podobu získají výsledky po pondělním projednání Státní volební komisí, a to vyhlášením ve Sbírce zákonů. V ní by se měly objevit v úterý.

Mezi dnešní voliče budou tradičně patřit volební lídři, kteří chtějí hlasovat v prvních hodinách. Na zámku v Lánech má dnes volit prezident Miloš Zeman.

Lidé budou moci hlasovat v téměř 14 900 volebních místnostech v Česku i ve světě. (ČTK)